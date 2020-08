Três mortos em descarrilamento de comboio na Escócia

"Compreendo que muita gente tenha questões para nos colocar e iremos colaborar com as investigações para estabelecer as circunstâncias que causaram este descarrilamento", adianta o chefe da polícia local, Eddie Wylie, numa declaração pública feita já na tarde desta quarta-feira .

O alerta foi dado às 09h43. No local do acidente, uma zona de difícil acesso, prejudicado pelas fortes chuvadas que se têm verificado na região, estiveram pelo menos trinta veículos de emergência e um helicóptero de emergência médica também foi acionado.

As primeiras imagens mostravam uma coluna de fumo no local onde se encontra o aparelho e um forte dispositivo de bombeiros.



A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, já se pronunciou sobre o incidente, que rotulou de "extremamente grave". No Parlamento, em Edimburgo, ainda durante a manhã, avançou a possibilidade de haver vítimas.

Deslizamento de terras poderá estar na origem do acidente

Segundo a BBC, o comboio era composto por duas locomotivas e quatro carruagens de passageiros. A locomotiva frontal, que conduziria o aparelho, bem como três das carruagens de passageiros terão descarrilado, parando no leito de um rio.



A Escócia tem sido afetada por fortes chuvadas, sendo que algumas das linhas de comboio tinham sido encerradas devido a inundações e quedas de árvores. Desconhece-se, no entanto, o estado da linha onde circulava o comboio em questão, bem como as causas do acidente, embora alguns meios avancem que um deslizamento de terras poderá estar na origem no descarrilamento.

O Reino Unido tem uma das mais baixas taxas de fatalidade em acidentes do género, de acordo com dados do Eurostat. O pior acidente ferroviário em solo britânico data de 1999, altura em que dois comboios colidiram em Londres, causando a morte a 31 pessoas. Dois anos depois, em Yorkshire, 10 pessoas morreram quando um carro atravessou uma linha e foi abalroado por dois comboios.