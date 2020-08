Astrónomos observam galáxia "bebé" distante parecida com a Via Láctea

Um grupo de astrónomos, com a ajuda do rádio-observatório Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), detetou uma galáxia muito distante, e consequentemente muito jovem, bastante parecida com a nossa Via Láctea.

De acordo com os investigadores, a galáxia encontra-se tão afastada da Terra que a sua luz demorou mais de 12 mil milhões de anos a chegar até nós.

Neste estudo, os astrónomos observaram a galáxia tal como era quando o Universo tinha apenas 1,4 mil milhões de anos e ficaram surpreendidos por se mostrar “pouco caótica, o que contradiz as teorias que apontam para que todas as galáxias no Universo primordial sejam turbulentas e instáveis”.

A descoberta, que os investigadores dizem ser inesperada, desafia a compreensão de como é que as galáxias se formam, dando pistas sobre o passado do nosso Universo.

“Este resultado constitui um enorme avanço na área da formação de galáxias, mostrando que as estruturas que observamos em galáxias espirais próximas e na nossa própria Via Láctea já existiam há 12 mil milhões de anos atrás,” conta Francesca Rizzo, estudante de doutoramento no Instituto Max Planck de Astrofísica, Alemanha, e líder deste trabalho de investigação, publicado esta quarta-feira na revista "Nature".

A galáxia que os astrónomos estudaram (SPT0418-47), apesar de não apresentar braços em espiral, possui, no entanto, pelo menos duas estruturas típicas da nossa Via Láctea: um disco em rotação e um bojo, um enorme grupo de estrelas aglomeradas de forma muito compacta em torno do centro galáctico.

Trata-se da primeira vez que um bojo é visto tão cedo na história do Universo, fazendo da SPT0418-47 a galáxia semelhante à Via Láctea mais distante observada até à data.

Para o co-autor do estudo, Fillippo Fraternali, do Instituto Astronómico Kapteyn da Universidade de Groningen, Holanda, “a grande surpresa foi descobrir que esta galáxia é de facto muito semelhante a galáxias próximas, contrariamente a todas as expectativas baseadas em modelos e observações anteriores menos detalhadas”.