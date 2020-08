Damian Lillard marca 61 na vitória contra os Dallas Mavericks

Damian Lillard foi a grande figura da última noite de NBA, ao marcar 61 pontos na vitória dos Portland Trail Blazers frente aos Dallas Mavericks, por 134-131.

Lillard apontou ainda cinco ressaltos e oito assistência. Carmelo Anthony esteve também em bom plano, com 26 pontos e oito ressaltos.

Do lado dos "Mavs", Porzingis pontou 36 pontos e Luca Doncic registou 25 pontos, 10 assistências e oito ressaltos.

Lillard tornou-se o sexto jogador da história da NBA a marcar mais de 60 pontos por mais de três vezes na carreira, um grupo onde apenas estão nomes como Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, James Harden, Elgin Baylor e Michael Jordan.

O base da quipa de Portland tem estado em grande destaque desde o regresso do campeonato, a marcar mais de 20 pontos em todos os jogos que disputou. Contra os Philadelphia 76ers, apontou 51 pontos e registou 45 contra os Denver Nuggets. As exibições têm colocado o jogador como um dos candidatos ao prémio de "Most Valuable Player".

Os Portland Trail Blazrs estão em lugar de "play-off", no oitavo posto com 34 vitórias e 39 derrotas, mas podem ser igualados pelos Phoenix Suns e Memphis Grizzlies, com um jogo a menos.

Outros resultados

Phoenix Suns 130-117 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 122-107 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 105-123 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 108-96 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 126-113 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 106-112 Sacramento Kings