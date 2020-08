Santa Clara contrata promessa no clube que surpreendeu o Uruguai

O Santa Clara anunciou a contratação de Gustavo Vieira, avançado do clube sensação do Uruguai, o Liverpool Montevideo.

O avançado de 19 anos é visto como "uma das maiores promessas" do Uruguai, segundo a nota do Santa Clara, e assina contrato válido por quatro épocas com o Santa Clara.

O jogador foi formado no Liverpool Montevideo, clube onde se estreou na equipa principal em 2017. O emblema supreendeu o futebol uruguaio na última época ao vencer o Campeonato Intermédio e a Supertaça, já no início desta temporada, num país onde o futebol é dominado pelo Peñarol e Nacional.

"É um grande orgulho jogar na Europa. É o meu maior sonho. Como avançado sou muito potente e feliz. O meu objetivo pessoal é crescer como futebolista e estar à altura para o Santa Clara e numa liga tão importante", afirmou o avançado, após assinar contrato.

Vieira é o primeiro reforço do Santa Clara para a próxima época. A equipa será treinada por Daniel Ramos, depois da saída de João Henriques.