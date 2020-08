Mateus troca Boavista pelo Penafiel

O Penafiel anunciou a contratação de Mateus, ponta-de-lança que terminou contrato com o Boavista.

O avançado de 36 anos conta com larga experiência no futebol português, tendo somado quase 300 jogos no primeiro escalão, ao serviço de equipas como Boavista, que representou nas últimas três temporadas, Arouca, nacional e Gil Vicente.

O Penafiel substitui, assim, Pires, melhor marcador da história da II Liga, com outro experiente ponta-de-lança.

Mateus disputou 29 jogos na última temporada no Bessa, tendo apontado um golo.