Lito Vidigal quer Marítimo "sempre com intenção de vencer"

O novo treinador do Marítimo, Lito Vidigal, disse na sua apresentação que pretende ver a equipa da I Liga portuguesa de futebol "sempre com intenção de vencer".

O sucessor de José Gomes, que conseguiu a manutenção do Vitória de Setúbal na época transata, promete fazer os possíveis para evitar as dificuldades das últimas temporadas, enaltecendo o estatuto de "maior das ilhas", do emblema verde-rubro.

"O Marítimo é o maior das ilhas e os jogadores têm de jogar sempre com a intenção de vencer", destacou.

Lito Vidigal, que tem uma forte ligação à Ilha da Madeira, sendo os seus avós naturais de Santa Cruz, não escondeu o desejo, já antigo, de treinar o emblema insular.

"Um dos meus objetivos está alcançado, representar o Marítimo", sublinhou o treinador angolano.

O plantel realiza esta quinta-feira, logo pela manhã, os habituais exames médicos de início de temporada.