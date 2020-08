Lisboa dos Campeões e mercado nas manchetes

O arranque da final a oito da Liga dos Campeões, em Lisboa, e os possíveis reforços para FC Porto e Sporting são os destaques nas manchetes dos jornais desportivos portugueses nesta quarta-feira.

"A Bola" dá o grande destaque ao arranque da liga milionária. "Lisboa dos campeões", pode ler-se, no título

Já "O Jogo" destaca a vontade do FC Porto de comprar um defesa-central. A prolongada lesão de Marcano e a iminente saída de Diogo Leite deverá levar aos dragões atacar o mercado, sendo que Rúben Semedo e Lucas Veríssimo são os nomes apontados.

"Record" fala no interesse do Sporting em Pedro Gonçalves. O médio do Famalicão estará já a ser negociado entre os dois clubes, sendo que os leões pretenderão incluir jogadores no negócio de forma a baixar o preço.

Os reforços Waldschmidt e Cebolinha no Benfica, a proposta do Arsenal por Joelson Fernandes, a contratação de Gaitán por parte do Braga e os resultados da Liga Europa são outros destaques da imprensa nacional.