Villarreal anuncia contratação de Coquelin

O Villarreal anunciou a contratação do médio-defensivo francês Francis Coquelin, proveniente do Valência.

O médio formado no Laval e no Arsenal chegou ao futebol espanhol em janeiro de 2018 e tornou-se parte fundamental do meio-capo do Valência, tendo somado 89 jogos pelo clube.

Ao serviço do Valência, conquistou a Copa do Rei, na última época, no ano do centenário do clube. Agora, prossegue carreira no Villarreal, onde será treinado por Unai Emery.

O Valência está a tentar reduzir a folha salarial e a vender alguns dos jogadores que auferiam maior salário, como Kondogbia e Parejo, que deve também assinar pelo Villarreal.