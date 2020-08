Matuidi deixa a Juventus

A Juventus despede-se de Blaise Matuidi, médio francês de 33 anos, que terminou contrato com o campeão italiano.

"Depois de três anos e cinco títulos conquistados, Blaise Matuidi e a Juventus despedem-se por mútuo acordo", lê-se no comunicado da “Vechia Signora”.

O clube de Cristiano Ronaldo deixa elogios ao jogador que fez 133 partidas pela Juve: "Com as nossas cores ele lutou e jogou com o coração em todas as partidas; pressionou os adversários, destruiu-lhes jogadas e relançou, tão eloquentemente, a bola para o nosso ataque”.