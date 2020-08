José Boto, chefe do departamento de scouting e assessor do presidente do Shakhtar Donetsk, acredita que o treinador Luís Castro "não deixa nada a dever aos melhores treinadores do mundo" e está a mostrar isso ao qualificar o clube ucraniano para as meias-finais da Liga Europa.

Em entrevista a Bola Branca, Boto diz que a escolha de Luís Castro para substituir Paulo Fonseca foi fácil, pois "encaixava perfeitamente na ideia" do clube.

"O Luís está muito contente. É a prova que os treinadores, com outras condições, podem mostrar o seu real valor. Isso, para nós, já era evidente no que ele mostrou no Rio Ave, Chaves e Vitória de Guimarães e por isso é que o fomos buscar. Encaixava perfeitamente na nossa ideia e, com outro tipo de jogadores, está a mostrar que não fica a dever aos melhores do mundo", diz.

O Shakhtar não está preocupado se o treinador tiver um convite irrecusável, como aconteceu com Paulo Fonseca.



"Temos uma filosofia diferente. Gostaríamos de ter ficado com o Paulo, mas estamos sempre preparado para perder o treinador. Se o perdermos, é porque fizemos algo de muito positivo. Não queremos que aconteça, mas estamos preparados", diz.

Apesar de aceitarem o cenário, Boto garante que, para já, ainda nenhuma sondagem por Luís Castro chegou ao clube ucraniano.

"Não posso falar por ele, mas ao clube não chegou nada, nenhuma sondagem sequer. Tem contrato e cláusula de rescisão, mas nada impede de um clube chegar, bater e levá-lo", termina

O Shakthar vai disputar o acesso na final da Liga Europa frente ao Inter de Milão, na próxima segunda-feira. Sevilha e Manchester United discutem a outra vaga.