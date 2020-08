Liga dos Campeões. José Boto aprova medidas de segurança da UEFA e coloca Bayern na rota do título

José Boto, chefe do departamento de scouting e assessor do presidente do Shakhtar para o futebol profissional, aborda com boa disposição todos os cuidados colocados pela UEFA na prevenção da Covid-19 na Liga Europa, um plano que será semelhante na Liga dos Campeões, que arranca esta quarta-feira, em Lisboa.



"Em jeito de brincadeira, já não tenho nariz e garganta de tantos testes que fizemos. Estamos num hotel em Dusseldorf, a equipa não pode sair e é preciso justificar alguma saída. Há normas muito precisas de contacto com o exterior. A UEFA tem isto muito bem organizado, desde a entrada no estádio, que cada um tem de levar o último teste que fez. É muito trabalho a nível logístico, mas é melhor isto do que não termos futebol", diz, a Bola Branca.



Esta é uma final a 8 da Liga dos Campeões marcada pela pandemia com a UEFA a definir um controlo sanitário com regras muito apertadas, regras que já estão a ser impostas na Liga Europa que está a decorrer em quatro cidades alemãs. Esta é uma competição onde já são conhecidos os semi-finalistas. Entre eles está o Shakhtar, a equipa ucraniana treinada pelo português Luís Castro.

José Boto tem um favorito para a vitória na final a 8 da Liga dos Campeões: o Bayern de Munique, treinado pelo seu amigo Hansi-Flick.



"São as oito melhores equipas da Europa e será excelente poder assistir, depois destes tempos duros, a grandes jogos, como na Liga Europa. O favorito? Acho que é o Bayern de Munique, até porque o treinador é um grande amigo meu", termina.