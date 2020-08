Liga dos Campeões. Fase inédita arranca com duelo entre PSG e Atalanta na Luz

A inédita fase final da Liga dos Campeões de futebol arranca esta quarta-feira em Lisboa com os franceses do Paris Saint-Germain e os italianos da Atalanta a ‘lutarem’, no Estádio da Luz, por um lugar nas meias-finais da prova.

Sem a Juventus (e sem Cristiano Ronaldo), o único representante italiano em prova é a Atalanta, a viver a sua época de estreia na ‘Champions’, enquanto o Paris Saint-Germain continua a tentar alcançar a ‘glória’ europeia, depois dos vários investimentos milionários aplicados na equipa na última década.

Embora já não tenham o uruguaio Edinson Cavani, que terminou contrato, os parisienses trouxeram para a capital portuguesa nomes como Neymar, Di María, Draxler, Mbappé ou Verratti, ainda que o avançado francês e o médio italiano estejam em dúvida para o embate com o conjunto de Bérgamo.

O encontro está agendado para as 20h00.

A pandemia de covid-19 obrigou a uma alteração do formato da edição 2019/20 da principal competição europeia de clubes, que será decidida em 11 dias, através de uma ‘final a oito', com eliminatórias discutidas num só jogo, nos estádios da Luz e de Alvalade.

Programa da fase final da Liga dos Campeões:

Quartos de final:

- Quarta-feira, 12 ago:

Jogo 4: Atalanta, Ita - Paris Saint-Germain, Fra, Estádio da Luz

- Quinta-feira, 13 ago:

Jogo 2: Leipzig, Ale - Atlético de Madrid, Esp, Estádio José Alvalade

- Sexta-feira, 14 ago:

Jogo 3: FC Barcelona, Esp - Bayern Munique, Ale, Estádio da Luz

- Sábado, 15 ago:

Jogo 1: Manchester City, Ing - Lyon, Fra, Estádio José Alvalade

Meias-finais:

- Terça-feira, 18 ago:

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 - Vencedor Jogo 4, Estádio da Luz

- Quarta-feira, 19 ago:

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 - Vencedor Jogo 3, Estádio José Alvalade

Final:

- Domingo, 23 ago:

Vencedor Jogo 6 - Vencedor Jogo 5, Estádio da Luz