Fernando Gomes. “Orgulho, honra e privilégio” receber a Liga dos Campeões

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) diz que é um orgulho receber a fase final da Liga dos Campeões, que vai realizar-se em Lisboa.

“É com um sentimento de orgulho, honra e privilégio que recebemos a fase final. Partimos para esta aventura com grande sentimento de missão e responsabilidade”, escreve Fernando Gomes na mensagem de boas-vindas do guia oficial do evento.

O líder da FPF lembra que Portugal tem “enorme capacidade” para “organizar grandes eventos desportivos” e lembra o Euro 2004 e a final da Champions em 2014.

“Temos a vontade, resiliência e entusiasmo necessários para podermos receber as oito melhores equipas da Europa. Temos o sonho de oferecer a todos um grande evento desportivo. Saberemos honrar o futebol, Portugal e a Europa”, acrescenta.

A final a oito da Liga dos Campeões começa esta quarta-feira e decorre até dia 23. As sete partidas vão decorrer no estádio da Luz e Alvalade.