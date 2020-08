Fórmula E. Félix da Costa desistiu na 10.ª corrida

O piloto António Félix da Costa (DS Techeetah) desistiu na última volta do Grande Prémio de Fórmula E de Berlim, na Alemanha.

O português, que na qualificação fez o 21.º tempo, recuperou até ao 11.º lugar quando foi obrigado a desistir.

“Na corrida tivemos um carro rápido. De 21.º a recuperar e já estávamos à porta do top 10 quando o carro se desligou completamente. Foi um dia para esquecer”

A vitória foi para o britânico Oliver Rowland (Nissan), seguido de Robin Frijns (Virgin) e René Rast (Audi).

Apesar da desistência, Félix da Costa já é campeão do mundo de Fórmula E, com 156 pontos, à frente de Rowland, com 82.

A última corrida do campeonato disputa-se esta quinta-feira.