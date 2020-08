Investimento na investigação é o caminho a seguir para vencer a crise, diz ministro

A despesa total em Investigação e Desenvolvimento (I&D) em Portugal atingiu um novo máximo histórico de 2.987 milhões de euros em 2019, representando 1,41% do PIB, revela o Governo em comunicado. O valor representa um aumento de 8% face ao valor registado em 2018 e um crescimento de 34% desde 2015 (um total de 752 milhões de euros), quando representava cerca 1,2% do PIB.

Em declarações à Renascença, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior afirma que os números anunciados "mostram claramente um processo de maior investimento no conhecimento e no emprego qualificado e traçam um trajeto particularmente importante no processo de convergência europeia, naquele que é o nosso desígnio de chegar, juntamente com toda a Europa, a 2030 com 3% do PIB investido em I&D".



"É um percurso, um trajeto, mas os dados mostram que desde 2015 a evolução de Portugal foi particularmente positiva", considera Manuel Heitor.

Segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira pelo ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o crescimento da despesa em I&D foi “particularmente expressivo no setor das empresas”, tendo crescido 10% em 2019 (ou seja, 144,4 milhões de euros) e cerca de 51% desde 2015 (quando era de 1.037 milhões de euros em 2015).

“Os dados reforçam a tendência de crescimento verificada desde 2016, confirmando o processo de convergência com a Europa”, escreve o Governo, num comunicado enviado às redações.