Cebolinha quer "fazer história" no Benfica

Everton Cebolinha já está a caminho de Portugal, onde espera "fazer história" pelo Benfica. O internacional brasileiro falou à "RBS TV", no aeroporto, antes de embarcar.

"Fico feliz por realizar um sonho que sempre ambicionei na carreira, mas triste por deixar um clube como este. Espero ser bem-sucedido. Tenho a expectativa de vestir a camisola, fazer uma grande história e ficar marcado. Ainda não falei com os colegas, só com quem já jogou no Benfica. Com a correria, precisei de resolver muitas coisas", afirmou.

Grêmio e Benfica já têm acordo para a transferência do internacional brasileiro, por 20 milhões de euros, sendo que o clube brasileiro fica com 15% de uma futura transferência.

O clube estava a exigir garantias bancárias antes de libertar o internacional brasileiro, que atrasou a finalização do acordo.

O avançado, de 24 anos, soma 14 internacionalizações pela seleção principal do Brasil, depois de sete épocas na equipa principal do Grêmio. Na última temporada marcou 20 golos em 57 jogos disputados.