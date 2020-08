Apoios para a cultura? "Insuficientes e atrasados", dizem artistas

Insuficientes e atrasados. É desta forma que o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), classifica os apoios do Ministério da Cultura, para responder à crise da Covid-19. Na última semana, a tutela avançou com abertura da linha para trabalhadores independentes, com um teto máximo de 34,3 milhões de euros. Seguem-se as entidades artísticas, com três milhões de dotação e o apoio à adaptação dos espaços às medidas de prevenção de contágio, no valor de 750 mil euros - com candidaturas até 4 de setembro.

Rui Galveias, da direção do Cena-STE, considera que não vai ser suficiente. “Estes apoios vêm da mesma forma que os anteriores, atrasados, insuficientes, disfarçados de apoios que não são concursos mas são concursos", diz à Renascença. O sindicalista dá um exemplo: "o apoio máximo de dois mil euros para adaptação das salas vem por ordem de chegada, quem preencher primeiro o impresso ganha". Rui Galveias pede um apoio mais transversal e com maior impacto no horizonte temporal do setor.

"Nós precisamos de um apoio que chegue a toda a gente e que olhe para o setor de forma diferente. Um dos problemas é que se olha para o setor a partir do ministério da Cultura e o setor vai muito mais longe do que isso, são empresas de muito diversas naturezas e características que têm os trabalhadores numa situação desgraçada".

