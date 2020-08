Milton Cruz. Lyanco "é um líder" dentro de campo

Lyanco Vojnovic é um líder dentro de campo. Esta é a mais valia do central que interessa ao Sporting, pela voz de quem o conhece bem: Milton Cruz.

O ex-técnico do defesa no S. Paulo, em entrevista a Bola Branca, aprova a (eventual) vinda de Lyanco para Alvalade. Os leões ofereceram seis milhões de euros ao Torino, por 60% do passe, mas os italianos rejeitaram essa primeira oferta. As negociações continuam.



Milton Cruz acredita que o jogador brasileiro, igualmente com nacionalidade sérvia, deseja o Sporting. E começa por destacar as qualidades de Lyanco.

"É um jogador muito firme, tem liderança, e com uma qualidade técnica boa. Mas o forte dele é a força física. Impõe-se durante o jogo. Esse é o Lyanco. É um jogador muito interessante para o Sporting. [Porquê desta mudança eventual para o Sporting, estando num campeonato como o italiano?] Não está a jogar tanto [fez 18 partidas em 2019/20] e um jogador quer jogar. Como ele é um jogador com muita personalidade, acho que quer jogar para mostrar o seu valor. Será por isso que ele quer sair para um lugar onde tenha mais oportunidades", sustenta o treinador de 63 anos, que não descarta uma chegada inédita de Lyanco Vojnovic à equipa principal da "canarinha".



"Pela experiência dele na Europa, tem chances. Hoje o Brasil tem muitos jogadores bons nessa posição, como o Militão que esteve aí e está bem no Real Madrid", defende, também, Milton, que coloca muitas "fichas" no futuro do central e recorda como tudo começou.

"Destacou-se nas categorias de base. Na época, no S. Paulo, havia jogadores de muita qualidade - foi a época em que o S. Paulo foi tricampeão brasileiro. Mas chegou a jogar na equipa principal e eu acredito muito no potencial do Lyanco", termina.