Fátima. Peregrinos de Agosto preparados com itinerário espiritual

A peregrinação aniversária de agosto foi, este ano, precedida de um itinerário espiritual. Denominado “Peregrino pelo coração”, consiste em oito passos oferecidos diariamente, pelo Santuário, em formato podcast, para que os peregrinos vivam interiormente o que a experiência da peregrinação suscita e realiza.

De acordo com uma nota de imprensa do santuário, “no mês em que todos somos convidados a regressar à Cova da Iria, correspondendo ao apelo de Nossa Senhora aos Pastorinhos para que aqui regressassem todos os dias 13, e ainda que mantendo a prudência que este contexto de pandemia continua a exigir, cada peregrino é desafiado, cada dia que precede a Peregrinação Internacional Aniversária deste mês, a viver a aparição de agosto, visitando a narrativa que Lúcia faz daqueles dias de agosto de 1917, entre 13 e 19, quando a aparição de facto aconteceu, e a descobrir como Deus não falta aos seus filhos.”

Disponível em www.fatima.pt e também no Itunes e no Spotify, bem como nas redes sociais do Santuário, o itinerário “assenta, uma vez mais, na convicção de que o caminho interior é o que pode levar mais longe, a partir do próprio interior de cada um, onde Deus está presente.”

Os materiais de oração e meditação de cada passo são disponibilizados diariamente, nesta página.

A peregrinação de agosto será presidida pelo bispo de Santarém e presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, D. José Traquina.

Esta peregrinação assinala a quarta aparição de Nossa Senhora, a única que teve lugar noutra data, a 19 de agosto, e noutro lugar- a zona chamada Valinhos, a cerca de três quilómetros da Cova da Iria e a poucas centenas de metros da casa de Lúcia.

O programa da Peregrinação começa a 12 de agosto, às 21h30, com a recitação do Rosário, seguido da Procissão das Velas e da celebração da Palavra no Altar do Recinto.

No dia 13, às 09h00, decorre a recitação o Rosário internacional, seguido, às 10h00, da Missa Internacional, com a Bênção dos Doentes; a peregrinação termina com a Procissão do Adeus.

“Gesto característico no ofertório da Eucaristia da peregrinação aniversária de 13 de agosto, e que se manterá, é a oferta de trigo, pelos peregrinos”, anuncia o Santuário.

Este gesto remonta a agosto de 1940, quando um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica, de 17 paróquias da Diocese de Leiria, ofereceu 30 alqueires de trigo, destinados ao fabrico de hóstias para consumo no Santuário de Fátima.