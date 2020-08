Marega recorda racismo em Guimarães. "Slogans e t-shirts não vão mudar as coisas"

Moussa Marega, avançado do FC Porto, recordou o incidente de racismo que foi alvo na deslocação ao Estádio D. Afonso Henriques, contra o Vitória de Guimarães. O maliano mostra-se insatisfeito por ainda não haver qualquer sanção.



“A certas pessoas, o que se passou em Guimarães mudou-lhes a mentalidade, mas, à generalidade, não se sabe se mudou ou não, porque ainda não se conhece qualquer sanção. Não sei o que se passa. Já não se fala disso, mas o certo é que a partir do momento em que sucedeu, aquilo deu a volta ao Mundo. Foi muito importante, porque se falou disso em todo o lado, mas não são as bandeirolas ou as t-shirts com slogans contra o racismo que vão mudar as coisas. Até agora, nada mudou”, disse, em entrevista ao Jornal de Notícias.

O maliano marcou o golo da vitória por 2-1 nessa partida, golo que elege como o mais importante da época da sua conta pessoal.

"Estava 1-1, eles tinham conseguido chegar ao empate e consegui marcar o 2-1. Foi um jogo decisivo para nós, porque é muito difícil ganhar em Guimarães", diz.