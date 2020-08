João Pedro Cordeiro. Danny Loader tem “um talento incrível”

O avançado Danny Loader, de 19 anos, terminou contrato com o Reading, do Championship inglês, e está agora próximo do Dragão.

Este campeão do mundo de Sub-17 por Inglaterra em 2017 deverá começar na equipa B dos campeões nacionais, mas tem potencial para se afirmar e alcançar o patamar da equipa principal.

Conhecedor das qualidades de Danny Loader, João Pedro Cordeiro, especialista português do Championship, não esconde alguma surpresa por esta associação do avançado ao FC Porto, alguns meses depois de se ter avançado com a possibilidade Vitória de Guimarães.

“Acaba por ser uma surpresa a associação ao FC Porto. Não tanto o interesse, porque é um jogador com um talento incrível e com grande histórico nas camadas jovens da seleção inglesa, mas principalmente por ser o FC Porto. Há uns meses surgiu o rumos do Vitória Sport Clube – e aí fazia mais sentido tendo em conta que o Danny Loader é, de facto, um jogador com muito talento, mas ainda não tem um impacto que faça prever que consiga ter uma entrada direta ou lutar por um lugar no onze de uma equipa como o FC Porto”, refere.

Os atributos de classe de Danny Loader são indesmentíveis, mas o enquadramento dos últimos anos, na realidade do Reading, não potenciou o seu real valor, refere João Pedro Cordeiro. Por isso mesmo, a adaptação será feita na equipa B dos azuis e brancos.

“É um jogador que, pelas oportunidades que teve pelo Reading, não teve grande impacto nas duas temporadas que teve entrada na equipa principal e marcou apenas um golo em cada uma delas. Tem um grande histórico pelos Sub-23 do Reading e, aí sim, consegue mostrar que está um patamar acima. A diferença é que ainda não conseguiu transportar essa qualidade que mostra no futebol jovem no futebol sénior, mas isso também terá a ver com o contexto do Reading. Dai que faça sentido entrar pela equipa B do FC Porto”, acrescenta.

Mas vamos ao sentido de oportunidade e faro para o negócio dos dragões. Seguindo o exemplo do Vitória de Guimarães, com o caso de Marcus Edwards, contratado a custo zero e que pode agora render muitos milhões aos minhotos, o FC Porto segue o mesmo caminho.

Danny Loader tem 34 jogos pela equipa principal do Reading, em duas épocas, e fez dois golos.