Liga dos Campeões. Como vai ser a segurança no maior evento desportivo do ano?

É já amanhã, quarta-feira, que Lisboa recebe o primeiro jogo da fase final da Liga dos Campeões em futebol. Com o adiamento dos Jogos Olímpicos e do Europeu de Futebol, este vai ser o maior evento desportivo do ano, o que coloca um grande desafio ao sistema de segurança português.

Todos os jogos vão ser disputados nos estádios da Luz e de Alvalade, sem público (a pandemia obriga a um formato diferente este ano). Será, por isso, sobretudo um espetáculo televisivo, mas que nem por isso deixa de implicar uma grande operação por parte das forças de segurança.





