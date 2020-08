Decretado encerramento de discotecas em São Miguel. Bares fecham às 22h

O Governo dos Açores deliberou esta terça-feira encerrar a partir de quinta-feira, e até 01 de setembro, as discotecas em São Miguel, sendo que os bares na ilha terão as 22:00 como hora limite de atividade, devido à pandemia de covid-19.

O Conselho de Governo esteve hoje reunido, via videoconferência, e, diz nota enviada à imprensa após a reunião, os atuais 27 casos positivos de covid-19 em São Miguel mereceram um reforço de medidas de contenção.

"A situação que inspira maiores cuidados e suscita a necessidade de maior atenção é a relativa à prova da existência de, pelo menos, uma cadeia de transmissão local do vírus SARS-CoV-2, com incidência nos concelhos de Ponta Delgada e Vila Franca do Campo", adianta a nota.

E prossegue o texto: "Da análise realizada pela Autoridade de Saúde Regional constata-se que o universo de indivíduos relacionados com essa cadeia de transmissão local - casos positivos e contactos próximos - tem idades na casa dos 20/30 anos e que os locais de contaminação principais são os espaços recreativos noturnos”.

Por outro lado, é ainda referido, "são crescentes as evidências de incumprimento das recomendações de saúde pública emitidas a propósito da pandemia de covid-19, nomeadamente, a existência de aglomerações e ausência de uso de máscara".

Além do encerramento total "de estabelecimentos de bebidas e similares com espaços de dança" e do "encerramento, a partir das 22:00 [locais, mais uma hora em Lisboa], dos bares e outros estabelecimentos de bebidas, com ou sem espetáculo, com ou sem serviço de esplanada", foi definido que, também a partir das 22:00, "os postos de abastecimento de combustíveis podem manter o respetivo funcionamento", mas "exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de veículos".

O Conselho do Governo dos Açores deliberou ainda prorrogar, até às 24:00 de 01 de setembro, a situação de calamidade pública nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial, bem como a situação de alerta nas ilhas Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo.

O acompanhamento permanente à evolução da situação epidemiológica "poderá implicar a adoção de novas medidas" de combate à pandemia, acrescenta a nota.

Novas medidas pretendem evitar descontrolo da propagação de coronavírus

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, considerou que as novas medidas de combate à pandemia de covid-19 na ilha de São Miguel serão implementadas com o objetivo de evitar o "descontrolo" da propagação do novo coronavírus.

"Estas medidas são tomadas para evitar que cheguemos a uma situação de descontrolo", declarou o governante, falando à RTP/Açores.

Para o chefe do executivo açoriano, o "comportamento de cada um" é essencial para "acautelar a saúde pública e manter ao máximo possível uma situação de controlo em relação a esta pandemia", e é "importante" que "todo o esforço feito ao longo destes últimos meses não tenha sido em vão".



Vasco Cordeiro anunciou ainda que já foram feitos 95 mil testes à covid-19 nos Açores e em laboratórios no continente e na Madeira que têm acordo com a região.

"A defesa reside nos cuidados que cada um de nós pode ter", insistiu o socialista, reconhecendo ainda que "há, claramente", a hipótese de serem implementadas novas medidas de contenção.

Os Açores contabilizaram até hoje 192 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se, atualmente, 27 casos positivos ativos.



Desde o início da pandemia, foram também registadas na região 16 mortes devido à covid-19.