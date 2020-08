Covid-19. Portugal entre os países europeus com maior redução de casos

Portugal e Suécia são os países europeus onde o número de casos de infeção pelo novo coronavírus mais desceu entre 20 de julho e 2 de agosto. Os números estão no relatório do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC na sigla em inglês), divulgado nesta terça-feira.

Depois do pico, em abril, “muitos países implementaram uma série de medidas de resposta, que levaram a uma redução na incidência” da doença, refere o documento.

No que toca a Portugal, registou-se “uma diminuição de 30% ou mais em comparação com a incidência de 14 dias de casos notificados em 19 de julho”, o que coloca o país acima da média europeia e com uma relação de 28,4 novos casos por 100 mil habitantes.

A Suécia é o país que mais se aproxima de Portugal, com 30,7 novos casos por 100 mil habitantes.

Segundo o ECDC, a maioria das novas infeções relatadas nos últimos 14 dias no espaço europeu (União Europeia e Espaço Económico Europeu, EEE) e no Reino Unido chegram de Espanha (28.267), da Roménia (15.420), de França (13.245), Reino Unido (8.743) e Alemanha (8.319).

Na Bulgária, na Croácia, na República Checa, no Luxemburgo, na Roménia e na Eslovénia está a aumentar o número de pessoas internadas por causa da Covid-19.

Algarve e LVT responsáveis pela queda

A redução do número de casos em Portugal deve-se, sobretudo, às regiões do Algarve e de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

No Norte registou-se um ligeiro agravamento, mas as regiões Centro, Alentejo, Açores e Madeira mantiveram-se estáveis nos últimos 14 dias, contribuindo para a boa prestação do país.