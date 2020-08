Balanço DGS. Mais duas mortes e 120 novos casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista 1.761 mortes (mais duas que na segunda-feira) e 52.945 casos (mais 120) confirmados de infeção por Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de casos recuperados sobe para 38.760, mais 160 em relação à última segunda-feira.



O número de pessoas internadas é de 365, menos nove do que na segunda-feira, e nos cuidados intensivos estão 35 pessoas, mais seis do que ontem.



A região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, totaliza hoje 27.281 casos de Covid-19, mais 72 do que no dia anterior.