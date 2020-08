Balanço DGS. Mais duas mortes e 120 novos casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista 1.761 mortes (mais duas que na segunda-feira) e 52.945 casos (mais 120) confirmados de infeção por Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de casos recuperados sobe para 38.760, mais 160 em relação à última segunda-feira.



O número de pessoas internadas é de 365, menos nove do que na segunda-feira, e nos cuidados intensivos estão 35 pessoas, mais seis do que ontem.



A região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, totaliza hoje 27.281 casos de Covid-19, mais 72 do que no dia anterior.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 736 mil mortos e infetou mais de 20,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Casos confirmados na vila alentejana de Mora aumentam para 11

O número de casos confirmados de covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, aumentou para 11, mais oito nas últimas 24 horas, registando-se um internamento hospitalar, disse hoje a presidente do município.

"Estão 11 casos confirmados na comunidade", os quais resultaram dos testes que foram feitos, no domingo e na segunda-feira, após os primeiros três positivos, indicou o presidente da Câmara de Mora, Luís Simão, em declarações à agência Lusa.

O autarca referiu que, depois da confirmação dos primeiros três casos de covid-19 em Mora, foi informado pelas autoridades de saúde na segunda-feira à tarde da existência de mais dois e hoje de manhã de mais seis, o que eleva o total para 11.

Segundo o presidente do município, profissionais da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo estão a realizar testes no edifício da Casa do Povo de Mora, tendo sido feitos mais de 30 na segunda-feira e cerca de 20 na manhã de hoje.

A Autoridade de Saúde Pública continua a "trabalhar para desenlear a teia" de contactos dos casos confirmados, assinalou Luís Simão, adiantando que um dos 11 casos confirmados em Mora encontra-se internado no Hospital do Espírito Santo de Évora.

Os serviços municipais de atendimento ao público, a Oficina da Criança, a Casa da Cultura e pelo menos um restaurante da vila fecharam na segunda-feira, por precaução, após a confirmação dos primeiros casos positivos, para "não promover ajuntamentos", realçou o autarca.

Na quarta-feira, sublinhou, a câmara municipal vai fazer "uma reavaliação" da situação epidemiológica no concelho para decidir sobre a reabertura dos serviços.

Mais três casos nos Açores, dois de nova cadeia de transmissão local

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, três casos positivos de covid-19 em São Miguel, dois dos quais “contactos próximos” de doentes recentemente diagnosticados e “elementos” de “uma cadeia de transmissão local em investigação no concelho de Ponta Delgada”.

De acordo com o comunicado diário da Autoridade de Saúde dos Açores, na sequência das “1.314 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas, foram diagnosticados três casos positivos de covid-19 na ilha de São Miguel” e “registados dois casos recuperados”.

Sobre os casos diagnosticados, a entidade diz que se tratam de dois homens, com 32 e 39 anos de idade, e uma mulher, com 21 anos.

Os dois homens diagnosticados “são contactos próximos dos casos positivos recentemente registados e elementos integrantes de uma cadeia de transmissão local em investigação no concelho de Ponta Delgada”, adianta a entidade.

Quanto ao terceiro caso diagnosticado nas últimas 24 horas, trata-se de uma mulher que “desembarcou na região proveniente de ligação aérea com o território continental, apresentando teste de despiste negativo realizado previamente ao embarque”, mas “tendo obtido resultado positivo para o vírus SARS-CoV-2 em análise após o sexto dia de permanência” no arquipélago, acrescenta a entidade.

A Autoridade de Saúde açoriana diz ainda que estes doentes “apresentam situação clínica estável” e “foram já diligenciados, pelas delegações de saúde concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos”.

Nas últimas 24 horas há ainda a registar nos Açores “dois casos recuperados”, dois homens de 38 e 54 anos, “elevando para 140 o número de casos de covid-19 recuperados na região”, informa ainda a Autoridade de Saúde dos Açores.

Até ao momento, foram detetados na região 192 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, "verificando-se, atualmente, 27 casos positivos ativos, todos eles na ilha de São Miguel", informa o comunicado.

Desde o início da pandemia, já foram registadas na região 16 mortes por infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

A Autoridade de Saúde Regional reitera que “as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social”.