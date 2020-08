Tiroteio junto à Casa Branca. Trump retirado da sala de imprensa

Questionado, no regresso, sobre se estava abalado, respondeu: “Abalado? O mundo sempre foi um local perigoso. Isto não foi nada de especial.”

Donald Trump regressou à sala da conferência de imprensa alguns minutos depois e disse que uma pessoa foi alvejada pelas autoridades e levada para o hospital, mas admitiu que o incidente não teve a ver com ele.

"Houve um tiroteio fora da Casa Branca ", disse Trump. "Parece estar muito bem controlado", afirmou o Presidente, agradecendo aos Serviços Secretos norte-americanos pela sua atuação rápida e eficaz.

"Mas houve um verdadeiro tiroteio e alguém foi levado para o hospital. Não tenho informações quanto ao seu estado", disse.

O Presidente americano disse aos jornalistas que foi levado para a Sala Oval depois de ter sido retirado da sala de imprensa, sem quaisquer explicações.

Já o secretário do Tesouro Steven Mnuchin e o diretor do Departamento de Orçamento da Casa Branca Russ Vought foram também retirados da sala e as portas foram trancadas.



O tiroteio ocorreu nas proximidades da Rua 17 e da Avenida Pensilvânia, a alguns quarteirões da Casa Branca, e ainda não estão apurados os motivos do suspeito.