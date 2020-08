Presidenciais na Bielorrússia. UE denuncia "violência estatal desproporcional e inaceitável"

10 ago, 2020 - 16:24 • Joana Azevedo Viana com Reuters

A União Europeia criticou a atuação do Governo da Bielorrússia no contexto das eleições presidenciais no país, cuja primeira volta foi disputada no domingo num contexto de "violência estatal desproporcional e inaceitável contra manifestantes pacíficos". Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a alta representante diplomática da UE, bem como o vice-presidente da Comissão Europeia e o comissário europeu para o Alargamento, "condenam a violência e pedem a libertação imediata de todos os que foram detidos na noite passada", durante protestos que terão culminado em pelo menos um morto e 3 mil detidos. "As autoridades bielorrussas devem garantir o respeito pelo direito fundamental dos cidadãos a manifestarem-se pacificamente", reforçam os responsáveis europeus. "Após esta mobilização sem precedentes por eleições livres e democráticas, o povo bielorrusso espera agora que os seus votos sejam cuidadosamente contabilizados. É essencial que a Comissão Central Eleitoral publique os resultados, refletindo a escolha do povo bielorrusso." Esta segunda-feira, no rescaldo das eleições presidenciais, a oposição acusou o Presidente, Alexander Lukashenko, de fraude eleitoral, após ter sido anunciada a sua vitória com uma margem esmagadora de votos, o que levou milhares de pessoas às ruas e conduziu a sangrentos confrontos entre os manifestantes e a polícia.

De acordo com os resultados oficiais divulgados esta madrugada, Lukashenko, que está no poder na Bielorrússia há mais de 25 anos, conquistou 80% dos votos, contra apenas 9,9% para a sua principal rival nas urnas, Svetlana Tikhanouskay. "As autoridades não nos estão a ouvir", acusa Tikhanouskay, uma ex-professora de inglês que decidiu candidatar-se à presidência após o seu marido, blogger crítico do atual Governo, ter sido detido. "As autoridades têm de encontrar formas pacíficas de transferir o poder. Claro que não vamos reconhecer estes resultados." Desde 1995, todas as missões de observadores eleitorais independentes encontraram situações problemáticas em sufrágios no país. Desta vez, e nas semanas que precederam a ida às urnas, vários críticos de Lukashenko foram detidos, com outros opositores a serem alvos de investigações criminais. Críticas e pressão Os recentes acontecimentos na Bielorrússia estão a ser acompanhados de perto pela Rússia, cujas exportações de petróleo atravessam o território bielorrusso até ao Ocidente. Moscovo vê na Bielorrússia uma "zona tampão" contra a interferência da NATO na região, tentando manter o país na sua órbita. Contudo, indica a Reuters, Lukashenko tem rejeitado tentativas recentes do Presidente russo, Vladimir Putin, em aprofundar as relações entre os dois países, denunciando-as como um ataque à independência da Bielorrússia. Recentemente, Lukashenko disse mesmo que as manifestações e críticas ao seu Governo são parte de uma "guerra híbrida" orquestrada pelos seus inimigos, incluindo nessa classificação o Ocidente, a Ucrânia e a Rússia.