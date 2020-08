Sporting de Braga confirma contratação de Nico Gaitán

O Sporting de Braga anunciou a contratação do internacional argentino Nico Gaitán. O avançado vai vestir a camisola "10" no clube minhoto.

O clube anunciou, em comunicado, que Gaitán assinou por uma época, a custo zero, com mais uma temporada de opção.

O avançado argentino estava sem clube, depois de ter rescindido com o Lille, tendo feito apenas quatro jogos no clube francês. Passou ainda pelo Atlético de Madrid, Dalian Pro e Chicago Fire, depois de ter deixado o Benfica, em 2016.

Gaitán foi apresentado em grande estilo pelo Sporting de Braga, com um vídeo de referência ao "Top Gun", filme de 1986, que terá nova edição no próximo ano, com Tom Cruise como protagonista.

O argentino contabiliza 13 títulos na sua carreira – três Ligas Portuguesas, uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga, uma Liga Europa, uma Supertaça de Portugal, uma Liga Argentina e uma Recopa Sudamericana

Nico Gaitán é o sexto reforço da formação liderada por Carlos Carvalhal na época 2020/2021, depois de Castro, Al Musrati, Iuri Medeiros, Schettine e Zé Carlos.