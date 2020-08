Ayestarán aceita “desafio” do Tondela

O Tondela oficializou, esta terça-feira, o técnico Pako Ayestarán, que já falou aos órgãos de comunicação do clube.

O treinador basco, de 57 anos, sucede ao compatriota Natxo González, assumindo um desafio pessoal, mas igualmente coletivo.

Ayestarán, ex-treinador do Valência e antigo adjunto de Quique Flores no Benfica em 2008/09 chega aos beirões com uma missão em mente.

“É um desafio e vamos tentar corresponder a este desafio. Todos os desportistas procuram melhorar e o que pretendemos é melhorar como clube e como equipa. Estou encantado por estar aqui. As condições são suficientes e agora é procurar trabalhar, de acordo com as circunstâncias e que tanto o clube como a cidade estejam contentes e se identifiquem com o que veem no terreno de jogo”, disse.

Nas cinco épocas consecutivas de I Liga, o Tondela acabou sempre com a corda na garganta na classificação. Pako Ayestarán quer mudar o paradigma.

“Temos de melhorar os resultados das épocas anteriores e é nisso que nos vamos concentrar”, acrescentou aos meios de comunicação do clube.

Já com experiência de futebol português, o novo treinador do Tondela deixa elogios à qualidade da Primeira Liga ainda que admita que o campeonato é algo desequilibrado.