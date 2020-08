Alex Pinto pode reforçar Farense

O lateral-direito Alex Pinto estará perto de rumar ao Farense, de acordo com a imprensa nacional, novamente cedido pelo Benfica.

A continuidade do defesa no Gil Vicente, onde jogou na última temporada, chegou a ser ponderada, mas Alex Pinto deverá mesmo assinar pelo recém-promovido Farense.

O lateral de 22 anos foi formado no Vitória de Guimarães e Moreirense e chegu ao Benfica já depois de se ter estreado na equipa principal do Vitória. Depois de duas épocas na equipa B encarnada, esteve emprestado no Gil Vicente.

Alex Pinto começou a época como titular, mas perdeu o estatuto para Fernando Fonseca, que assinou perto do final do mercado de transferências. No final da temporada, reconquistou a posição nas opções de Vítor Oliveira, tendo registado um total de 16 jogos em toda a época.