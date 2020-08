Covid-19. Valência de Gonçalo Guedes e Thierry Correia anuncia dois casos positivos

O Valência anunciou, em comunicado, que tem dois casos positivos de Covid-19 na equipa principal, depois de ter realizado testes PCR e serológicos com vista o início da pré-temporada.

O clube não confirma a identidade dos infetados, nem se são jogadores ou elementos do corpo técnico do clube, mas garante que os dois casos estão em isolamento, "de acordo com o protocolo da La Liga e do Valência, e foram de imediato comunicados às autoridades sanitárias".

"O Valência sempre deu um importância acrescida às medidas sanitárias para evitar a propagação da pandemia e vai manter um estrito protocolo de segurança", termina o comunicado.

Thierry Correia e o internacional Gonçalo Guedes são os portugueses que alinham no plantel do Valência. O clube já tinha anunciado um caso positivo na equipa de juvenis.