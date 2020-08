António Costa garante segurança pública e sanitária na Liga dos Campeões

Está garantida a segurança pública e sanitária na final da Liga dos Campeões em Lisboa. É a convicção do primeiro-ministro na véspera do arranque da fase final da Champions, com oito equipas.

Numa videoconferência com jornalistas internacionais, António Costa explicou que foi estabelecido um “protocolo muito rigoroso” com a Direção-Geral da Saúde e com a UEFA, “para que não haja riscos”

Costa "lamentou muito" a ausência de adeptos dos estádios e mostrou-se confiante no sucesso da organização, à semelhança dos restantes eventos futebolísticos que Portugal já acolheu.

Os quartos de final abrem com o jogo Atalanta-Paris Saint-Germain, em 12 de agosto, no estádio da Luz, seguindo-se o Leipzig-Atlético de Madrid, em 13, no estádio José Alvalade, o FC Barcelona-Bayern Munique, em 14, de novo no estádio da Luz, fechando com o Manchester City-Lyon, em 15, no estádio José Alvalade.