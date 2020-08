Waldschmidt já não foge ao Benfica

Luka Waldschmidt vai ser reforço do Benfica. O diário desportivo Record avança que o negócio com o Friburgo e com o avançado estão fechados.

Waldschmidt de 24 anos, vai assinar por cinco temporadas e custa 12 milhões de euros aos encarnados.

Terá sido decisiva a viagem relâmpago de Rui Costa, administrador da Benfica SAD, e Tiago Pinto, diretor-geral do futebol, para fechar o dossier.