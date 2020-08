Antonio Banderas está infetado com Covid-19

O ator espanhol Antonio Banderas, protagonista do filme “A Máscara de Zorro” e outros, anunciou, esta segunda-feira, dia em que completa 60 anos, que testou positivo para a Covid-19 e que está a cumprir quarentena.

“Gostava de acrescentar que me estou a sentir relativamente bem, só um pouco mais cansado do que é costume, e estou confiante de que vou recuperar o mais rápido possível”, escreveu o ator, numa publicação no Twitter, acrescentando ainda que chegou aos 60 “cheio de ambição e aspirações.”