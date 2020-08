Cartuxa. Viagem à casa dos monges brancos

Aos monges, seguem-se as monjas. Apesar de algumas mudanças a efetuar no espaço conventual, Luis Ferro mostra-se convicto que a arquitetura do próprio Mosteiro se adapta ao feminino.

“Quando a arquitetura é boa, quando o suporte é bom, há um modelo muito forte de adaptação a novas utilizações. A grande lição a tirar desse edifício é, exatamente”, refere.

“Este edifício, durante as invasões francesas foi um hospital de sangue, depois da extinção das ordens religiosas foi utilizado como escola agrícola, foi uma fábrica com rolhas de cortiça e, finalmente, reconstruído e devolvido aos monges da Ordem de São Bruno. O edifício conseguiu sempre conciliar as suas várias histórias numa historia mais longa, num movimento mais largo da História”, esclarece, Luís Ferro.

O que vai ver e ouvir