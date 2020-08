Navio da Marinha acrescenta 37,5 mil km2 ao mapa do mar português

O mapa do mar português conta agora com mais cerca de 37.500 km2, em resultado da campanha científica levada a cabo pelo navio hidro-oceanográfico D. Carlos I, da Marinha Portuguesa.

O navio regressou esta segunda-feira à base naval do Alfeite (Lisboa), após ter estado nove semanas no arquipélago dos Açores no âmbito do programa SEAMAP 2030 e da cooperação com o Governo Regional dos Açores.

A campanha consistiu no levantamento hidrográfico, com os sistemas sondadores multifeixe de bordo, de 10 montes submarinos com especial interesse para o estudo dos ecossistemas do mar profundo, num raio de 100 milhas náuticas (mais 185 km) do grupo central do Arquipélago dos Açores – como refere o comunicado enviado à Renascença.