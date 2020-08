Médicos pedem que Segurança Social se responsabilize pelos lares, a "maior bomba-relógio" da pandemia

Roque da Cunha lembra que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não tem capacidade para dar resposta também a este problema. "Mais uma vez são os recursos do ministério da Saúde que são utilizados para o controlo desta situação. Não é possível solicitar a um SNS que já está exaurido de meios mais esta tarefa.”

O secretário-geral do sindicato, Jorge Roque da Cunha, diz que não pode continuar a ser o Ministério da Saúde a resolver "a maior bomba-relógio" da pandemia.

Números correspondem a "2% do universo total, conf(...)

Um total de 545 utentes de 72 lares de idosos e 200 profissionais desses lares estão infetados com Covid-19, revelou hoje o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, adiantando que a tendência de casos é decrescente.

Em abril, no pico da pandemia em Portugal, havia 365 lares com casos positivos e 2.500 casos de infeção, segundo dados do Ministério da Saúde.