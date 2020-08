Covid-19 chega a quatro novos concelhos. Sintra regista decréscimo de infeções

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números À lista do número de infeções por concelho, divulgada esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) juntam-se quatro novos municípios onde na semana passada não havia registo de casos da Covid-19. Santana e Ribeira Brava, na Madeira, registam cada um três casos. No continente, Figueira de Castelo Rodrigo e Constância juntam-se também à lista dos concelhos com infeções, cada um também com três casos. O boletim epidemiológico diário da DGS revela que há 265 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. Os dados da Direção-Geral da Saúde revelam a totalidade de notificações médicas no sistema SINAVE, mas deixam de fora notificações laboratoriais. Lisboa é agora o município não só com mais casos registados, mas também com o maior número de novas infeções (+129). Vila do Conde (+61), Torres Vedras (+56), Loures (+55) e Oeiras (+53) são os seguintes concelhos a registar mais infeções. Amadora e Odivelas, onde anteriormente se verificaram grandes focos de infeção, contam 40 e 37 novos casos na última semana. Para além de Sintra, que regista o maior decréscimo, São Brás de Alportel conta com menos dois casos ativos. Arcos de Valdevez, Olhão, Bombarral, Redondo, Calheta (Madeira), Cuba e Ferreira do Alentejo registam menos um caso.

A DGS optou por suspender a atualização diária da caracterização demográfica dos casos confirmados, que passou a ser alvo de uma revisão semanal, publicada à segunda-feira. Os dados divulgados, dão conta de apenas uma percentagem do total de casos, registado em Portugal. À Renascença, a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência". O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE.

Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica. Seguida de Lisboa com 4691 infeções, Sintra (3906), Loures (2413), Amadora (2299) e Vila Nova de Gaia (1839) são os concelhos com mais casos. A região de Lisboa e Vale do Tejo regista a maioria de novos infetados no país.