Balanço DGS. Mais três mortes e 157 novos casos de Covid-19

Portugal regista 1.759 mortes (mais três que no domingo) e 52.825 casos (mais 157) confirmados de infeção por Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de casos recuperados sobe para 38.600, mais 89 em relação ao último domingo.



As três mortes e 99 das novas infeções ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com 27.209 casos confirmados.

O número de pessoas internadas é de 374, mais oito do que no domingo, e nos cuidados intensivos estão 29 pessoas, menos quatro do que no domingo.