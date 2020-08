Arménia Rua, a professora de Informática que adoçou a “linha da frente” na pandemia

Não consegue estar parada e as solicitações são muitas. Mas a organização é fundamental e, com recurso a auriculares, Arménia Rua atende chamadas, regista encomendas e até dá entrevistas enquanto mexe o doce no tacho. Foi o que aconteceu com a Renascença. Ao lume estava o muito procurado doce de pêssego e maracujá.

Faz questão de contar que começou a fazer doces “mais a sério” em 2012, na época das cerejas. Foi a solução que arranjou para aumentar o orçamento familiar numa altura em que a crise já se fazia sentir e o salário de docente se mostrava insuficiente para cobrir o crescimento das despesas depois do nascimento do filho Miguel. A Groselha-Espim começava a ganhar vida com o site, o Facebook e as vendas nos mercados locais. “O primeiro foi em dezembro. E num sábado fiz logo 200 euros. Até saltitava de contente. E descobri que gostava muito de fazer compotas – e ainda mais de as vender”, revelou Arménia.

Os frascos de doce eram convencionais, o rótulo – com uma abóbora pintada – era feito na impressora pessoal e colado com cola de stick. Mas nada era legal e, para registar a marca, Arménia estudou a legislação e gaba-se de ter sido a primeira pessoa em Braga a pedir o licenciamento de tipo 3 para uma cozinha de apartamento. “Tudo começou na cozinha do apartamento onde vivo e lá continua. Mas em breve espero conseguir ter o meu atelier.” De então para cá, Arménia Rua fez diversas formações e aderiu ao programa “Portugal Sou Eu” do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, que tem como objetivo a valorização dos produtos nacionais. As últimas formações, realizadas já este ano online com o AICEP e a Universidade do Minho, mostraram-lhe a importância do “embrulho bonito”. A partir de setembro, Arménia vai iniciar a pós-graduação em Marketing Digital e e-Business, a pensar no desenvolvimento da marca. Que acrescenta às duas licenciaturas em Matemática e Ciências da Computação e Informática, ramo educacional. Mas em primeiro lugar está a sua profissão de professora do ensino secundário e, nesta altura, já se prepara também para as novas disciplinas que vai lecionar no próximo ano. Sozinha, mas com ajudas preciosas É Arménia Rua que faz todo o trabalho da Groselha-Espim. Ou quase todo. Natural de Trás-os-Montes, é de lá que traz a maior parte dos produtos para a confeção dos doces, marmeladas, chutneys, vinagres ou licores. Maçãs, marmelos, tomate coração-de-boi, morangos, mirtilos, framboesas, cerejas, ginja, melão, limões, laranjas, alperces, pêssegos e muitas outras frutas e legumes vêm da horta dos pais ou dos vizinhos, oferecidos ou comprados a preços justos. Às vezes, só tem de apanhar, no que conta com a colaboração preciosa do “assistente mais docinho do mundo”, o seu filho Miguel. Ou da mãe, que ainda nos últimos dias descascou umas dezenas de quilos de pêssegos com a ajuda das vizinhas, que também colaboram com o espaço nas arcas congeladoras. No regresso, recebem compotas como agradecimento, mas também as cascas da fruta para a alimentação dos animais – porque “ali nada se desperdiça”.

“Troco compotas por limões” é o anúncio que coloca quando não consegue encontrar nos produtores locais o fruto que mais usa. “Aparecem logo aqui pessoas com sacos cheios de limões. É fruta melhor, mais saudável e acabo por envolver a comunidade.” A casa dos pais serve também de armazém para muitos frascos de doce ou vinagre. Em Braga, Arménia tem uma garagem “que dá para dois carros”, mas o espaço é já insuficiente para acomodar paletes de frascos, garrafas, tampas e caixas de cartão. Cada palete traz mais de 900 garrafas ou 1200 a 1400 frascos. Lá em casa, todos cantinhos são aproveitados: debaixo da cama há caixas de transporte; no escritório, as estantes estão ocupadas com garrafas de licor; os gavetões e os roupeiros têm frascos e tampas. Estes são os únicos produtos não-nacionais. Com desgosto, Arménia lamenta que por cá não existam fábricas de vidro que produzam frascos e garrafas com formato diferente do “standart”. Por enquanto, e sobretudo depois de ter mudado a imagem da marca em 2017, compra os frascos em Itália e as garrafas em Espanha. Dos mercadinhos à Amazon Arménia começou a vender os doces nos mercadinhos, mas há muito que os deixou. O passo seguinte foi colocar os seus produtos em lojas, especialmente “gourmet”, em Portugal e no estrangeiro. “Infelizmente, muitas delas fecharam em pouco tempo. A minha primeira loja foi na Holanda e, do início, só essa se mantém.” Apesar de lamentar a burocracia e a pequena margem de lucro para quem vende pouco, há dois anos Arménia decidiu aventurar-se na Amazon. “É preciso gastar muito em publicidade, o que não faço. Mas um dia destes pode aparecer um cliente diferente.” Durante a pandemia, o número de encomendas para o Reino Unido aumentou e, para já, todos os meses seguem cerca de setenta encomendas. Apesar de uma oferta variada com vinho do Porto, curiosamente, os doces de abóbora e de tomate são os mais requisitados pelos britânicos. O ensino será sempre a prioridade “Sou professora, essa é a minha atividade principal e nunca deixarei a docência para me dedicar só à empresa”, afirma Arménia Rua. Para além de gostar de ensinar, é o que lhe garante estabilidade económica. “Este negócio não é fácil, não é barato e não dá milhões, é preciso muito investimento. Para comprar uma palete, esgano-me um bocado, são oitocentos-e-tal euros. Depois ganho e a seguir vou comprar outra.” Refere, por exemplo, o sacrifício financeiro que ainda suporta por conta da mudança da imagem da marca, que fez há três anos, obrigando-a a um empréstimo bancário de dez mil euros. “Para mim, é muito.”

Mas foi um investimento que lhe trouxe mais clientes de todo o lado. Ainda assim, e apesar de já ter recebido propostas nesse sentido, garante que nunca terá “clientes de paletes”. “Eu faço este trabalho sozinha, ou quase, à medida das minhas possibilidades e com os produtos da época. Se passasse a produzir em quantidade, desvirtuava o negócio. O meu produto é artesanal e será sempre. Não sei o que é trabalhar com conservantes ou pectinas”, garante. Não são só doces, são presentes Costuma-se dizer que os “os olhos também comem” e o cuidado que Arménia coloca na preparação de cada encomenda, cativa quem vê antes de provar. As garrafas, os frascos de doce com um botão/mensagem na tampa, os rótulos com todas as descrições, a disposição na caixa de transporte e o presente perfumado que segue em cada uma delas, atraem. “Eu não quero só vender doces, quero fazer presentes. Todos gostam de receber um miminho”, justifica. As maçarocas de alfazema que a mãe de Arménia faz todos os anos para oferecer às amigas e que este ano também perfumaram algumas das caixas, são o presente mais desejado por quem encomenda. De tal forma que Arménia decidiu fazer um vídeo que divulgou nas redes sociais e que tem sido amplamente comentado e partilhado, captando ainda mais clientes. O confinamento mostrou claramente o poder das redes sociais e das vendas on-line. Sem poderem visitar os mais velhos, no Dia da Mãe, muitas foram as pessoas que lhe pediram para fazer chegar um presente doce às suas mães, com a ajuda das transportadoras. E ainda há tempo para os Doces Solidários Porque não consegue ficar parada e porque há sempre quem lhe ofereça fruta, “muitas vezes para não se estragar”, logo nos primeiros dias do confinamento Arménia Rua lançou um desafio aos seus seguidores: “Tragam-me fruta para eu transformar em compotas para entregar nos hospitais, aos profissionais de saúde”. A resposta não se fez esperar. No dia seguinte já estava a receber tanta fruta que acabou por a partilhar também com algumas famílias vizinhas. Uma verdadeira organização: Arménia fazia os doces e havia sempre “transportadores” que recolhiam as caixas à porta do prédio e as faziam chegar a diversos hospitais do país, nomeadamente de Braga, Viana do Castelo, Famalicão, Santo António e S. João, no Porto, hospitais universitários de Coimbra ou de S. José, em Lisboa. Quando não havia quem levasse diretamente, havia quem pagasse os portes na transportadora.