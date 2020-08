Tiroteio junto à Casa Branca. Trump retirado da sala de imprensa

"Houve um tiroteio fora da Casa Branca ", disse Trump. "Parece estar muito bem controlado", afirmou o Presidente, agradecendo aos Serviços Secretos norte-americanos pela sua atuação rápida e eficaz.

"Mas houve um verdadeiro tiroteio, e alguém foi levado para o hospital. Não tenho informações quanto ao seu estado", afirmou o Presidente.



Trump adiantou que não há mais feridos a registar.

O Presidente norte-americano disse aos jornalistas que foi levado para a Sala Oval depois de ter sido retirado da sala de imprensa, sem quaisquer explicações.

O Secretário do Tesouro Steven Mnuchin e o diretor do Departamento de Orçamento da Casa Branca Russ Vought foram também retirados da sala e as portas foram trancadas.