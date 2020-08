Líbano: Ajuda internacional angaria 253 milhões de euros

Uma conferência de doadores para o Líbano reuniu de emergência este domingo e conseguiu angariar cerca de 253 milhões de euros (US $ 298 milhões) para a ajuda humanitária imediata, disse a presidência francesa.

Estes compromissos não serão condicionados pela necessidade de reformas políticas ou institucionais, disse o gabinete do presidente Emmanuel Macron. Também foram feitas promessas de apoio de longo prazo, mas essas já ficariam dependentes das mudanças introduzidas pelas autoridades, disse o Palácio do Eliseu.



As potências mundiais prometeram não decepcionar o povo libanês enquanto a capital, Beirute, recupera da brutal explosão que matou 158 pessoas e destruiu uma parte da cidade na última terça-feira. O Líbano já estava mergulhado numa crise política e financeira antes da explosão.



Os países estrangeiros exigiram transparência sobre como a ajuda é usada, e serão cautelosos em passar cheques em branco a um governo considerado pelo próprio povo como profundamente corrupto. Alguns estão preocupados com a influência do Irão, sobretudo por meio do grupo xiita Hezbollah.



A "assistência deve ser oportuna, suficiente e consistente com as necessidades do povo libanês ... e entregue diretamente à população libanesa, com máxima eficiência e transparência," afirmou o comunicado final.