Líbano. Ajuda internacional angaria 253 milhões de euros

As autoridades libanesas têm atribuído a catástrofe a um incêndio num depósito no porto onde se encontravam armazenadas cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio , substância química perigosa, "sem medidas de precaução".

Além da ajuda de emergência, que segundo a Presidência francesa é oferecida sem condições, os participantes na conferência declararam-se preparados para apoiar a posterior recuperação económica e financeira do país, que insistiram exige que as autoridades do Líbano se comprometam a realizar as reformas solicitadas pela sua população.

A explosão de terça-feira alimentou a raiva de uma população já mobilizada desde o outono de 2019 contra os líderes libaneses, acusados de corrupção e ineficácia, e levou às ruas milhares de pessoas, que pediram explicações aos seus dirigentes.

Alguns líderes mundiais mostram-se preocupados com a influência do Irão, sobretudo por meio do grupo xiita Hezbollah.

A "assistência deve ser oportuna, suficiente e consistente com as necessidades do povo libanês e entregue diretamente à população libanesa, com máxima eficiência e transparência", refere o comunicado final da reunião.