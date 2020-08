EUA passam barreira dos cinco milhões de infetados com Covid-19

Os Estados Unidos registaram no domingo cinco milhões de casos de Covid-19, desde o início da epidemia, de acordo com uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Para ajudar milhões de norte-americanos no desemprego devido à pandemia e às medidas de confinamento impostas para controlar a doença, o Presidente anunciou, no sábado, um novo plano de ajuda à economia do país. Donald Trump promulgou o documento por decreto, por falta de acordo no Congresso norte-americano.

"Não devíamos ter chegado aqui. Nenhum outro país do mundo foi tão duramente atingido como nós", denunciou o candidato democrata à Casa Branca Joe Biden, ao criticar a inação de Trump.

"Ele não quis lidar com esta pandemia, e parou de tentar. Não fez o seu trabalho", acusou o ex-vice-Presidente norte-americano, que vai disputar as eleições presidenciais de novembro.

O número de contágios disparou a partir do final de junho nos Estados Unidos, que registaram até mais de 70 mil novos casos diagnosticados por dia em meados de julho.

Apesar destes números, o regresso à escola, com aulas presenciais, começou já em vários estados.

A primeira potência económica mundial é de longe a mais atingida em todo o mundo pela doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), com mais de 162 mil óbitos.

Há pouco mais de duas semanas, o número de casos confirmados no país tinha já atingido os quatro milhões.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 727 mil mortos e infetou mais de 19,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.