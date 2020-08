A visão de um português no Líbano. “Sentimento é pessimista entre os libaneses”

“Há esperança que algumas pessoas independentes, que não pertençam à esfera política das últimas décadas, possam levar o país noutro rumo. O sentimento é pessimista entre os libaneses, que normalmente é um povo bastante otimista e resiliente, mas eles não acreditam que, mesmo com eleições antecipadas, possa haver uma mudança fundamental na natureza política deste país”, disse, em declarações à Renascença .

O Governo do Líbano demitiu-se depois de dias de violentos protestos nas ruas, repetidos esta segunda-feira, em Beirute.



João Sousa lembra que o país atravessa uma grave crise. “O Líbano tem a terceira maior inflação do mundo, não há acesso a dólares, há cada vez mais desemprego e, portanto, as pessoas estão cronicamente insatisfeitas com a classe política inteira”.