Covid-19 leva a mais um cancelamento no ciclismo

A Volta a Guangxi, última prova do calendário WorldTour em 2020, foi cancelada, devido à pandemia de Covid-19.

A organização, que já tinha adiado a prova para novembro, garante estar a seguir a recomendação das autoridades chinesas de cancelar as competições desportivas internacionais até ao fim do ano.

Este está a ser um ano atípico devido ao novo coronavírus e já caíram 12 provas, só no primeiro escalão, entre elas, as Voltas à Catalunha, ao País Basco e a Clássica San Sebastian, todas em Espanha, e os Grandes Prémios de Quebec e Montreal, no Canadá.

As três grandes, Giro, Tour e Vuelta, todas tiveram de ser recalendarizadas.

A pandemia já infetou mais de 20 milhões de pessoas e matou mais de 736 mil em todo o mundo.