Sérgio Silva perto de reforçar o Feirense

Sérgio Silva prepara-se para reforçar a defesa do Feirense, depois de terminar contrato com a Oliveirense, sabe Bola Branca.

O defesa-central de 26 anos foi formado no clube de Oliveira de Azeméis e fez toda a carreira profissional no emblema, tendo somado mais de 200 jogos desde a estreia, em 2013.

O jogador deixou o Oliveirense depois de não ter chegado a acordo para a renovação e admitiu que "não era a saída que merecia".

"Confirmo que me foi feita uma proposta de renovação mas por valores ainda inferiores aos que auferi na época que agora termina. A minha contraproposta, com um pequeno reajuste, foi rejeitada de imediato pelo clube. Esclareço que nunca pedi que me duplicassem ou triplicassem o salário porque sei bem a realidade do clube", pode ler-se, na publicação.

Sérgio Silva será o segundo defesa-central contratado pelo Feirense neste verão, depois de Pedro Monteiro, que trocou o Leixões pelo clube de Santa Maria da Feira. A equipa conta ainda com Ícaro e Guilherme Ramos para a posição.

O Feirense continuará a ser treinado por Filipe Rocha, treinador que terminou a última temporada no terceiro lugar da II Liga.