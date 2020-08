Covid-19. Reforço do Boavista testa positivo

Veja também:

Há um caso positivo de Covid-19 no plantel do Boavista. O nome do atleta não foi divulgado pelos axadrezados, mas sabe-se que é um dos reforços já garantidos para a nova época.

O jogador infetado fez o teste este domingo e soube o resultado positivo esta segunda-feira.

O atleta está assintomático, já estava em isolamento e, portanto, não contagiou outros elementos do plantel.

O Boavista oficializou três reforços: Hamache (ex-Nice), Ricardo Mangas (ex-D. Aves) e Angel Gomes (ex-Manchester United, mas via Lille)