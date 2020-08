Covid-19. Protocolo da próxima época desportiva ainda não está definido

Filipe Froes, pneumologista e consultor da Liga de Clubes, confirma, à Renascença, que a pouco mais de um mês da nova época, Liga de Clubes, Federação Portuguesa de Futebol e Direção-Geral da Saúde (DGS) ainda não definiram o protocolo do regresso das competições. As reuniões arrancam esta segunda-feira.

O especialista acredita que o plano desenhado para a retoma do campeonato deverá servir de base para a próxima época, que arranca a 13 de setembro, com a II Liga, e uma semana mais tarde, a I Liga. Filipe Froes esteve na base do protocolo que permitiu que a I Liga tivesse chegado ao fim, apesar de a pandemia de Covid-19 se manter ativa em Portugal.

“Neste momento não há nada oficial, relativamente a critérios para reinício das modalidades desportivas para a próxima época”, confirma Filipe Froes à Renascença, antes de defender que “tudo o que for equacionado tem que se basear em duas premissas: o excelente exemplo que a retoma da Liga deu em termos de segurança, cidadania e responsabilidade, e a adaptação à avaliação do risco e à situação do país neste momento”, diz.



Portugal contabiliza um total de 52,668 casos confirmados de Covid-19, dos quais, 38,551 já estão recuperados. Morreram 1.756 pessoas devido ao novo coronavírus. No último domingo, o país registou mais 131 casos e seis mortes.

Mesmo protocolo para todas as modalidades

O pneumologista conclui a entrevista a defender que as medidas a adotar sejam aplicadas de forma transversal para todas as modalidades: “Tem que haver critérios uniformes e coerentes para todas as atividades, porque o vírus não distingue modalidades nem diferentes tipos de competições”, conclui.

O futebol e a I Liga foi a única modalidade coletiva que foi permitida ser concluída depois da suspensão dos campeonatos devido à Covid-19. Basquetebol, Andebol, Voleibol e Hóquei em Patins não terminaram a época, assim como as restantes competições de futebol sénior masculino e feminino.